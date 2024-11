Una nota diffusa dal presidente nazionale delle Guide ambientali escursionistiche (Aigae), Filippo Camerlenghi: «Nella tragedia del Raganello non sono state coinvolte guide iscritte al Registro italiano guide ambientali escursionistiche, che invece hanno dato il loro supporto in fase di soccorso. Ora scendiamo nuovamente in campo, in Calabria per formare nuove guide anche perché in Italia e in particolare nel Sud è in forte crescita la domanda nel settore del turismo ambientale».

La collaborazione tra Aigae e i Parchi della Calabria, l'Associazione italiana direttori aree protette e Legambiente, prosegue su un solco già tracciato. Il corso professionalizzante per Guida ambientale escursionistica, come stabilito dalla legge 4 del 2013. Aigae è la più importante associazione di settore in Italia, l'unica riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo economico.

«Le nostre percentuali di incidenti durante l'anno sono vicinissime allo zero - rassicura Camerlenghi - anche perché basiamo molta parte dell'attività formativa proprio sulla sicurezza. Ed inoltre non portiamo mai persone in posti praticamente pericolosi».

«Dal 27 settembre all'8 dicembre 2018, in Calabria - spiega il prsidente Aigae- formeremo nuove Guide con esami a gennaio del 2019, un corso di 300 ore di formazione sul campo (18 escursioni) e in aula modernamente attrezzata. Urge una legge nazionale. Non chiediamo al mondo della politica finanziamenti o facilitazioni, semplicemente - conclude Camerlenghi - una legge che contribuirebbe in modo semplice ed efficace allo sviluppo di un importante settore del nostro Paese».