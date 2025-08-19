I fatti sarebbero accaduti intorno alle 22 di ieri sera, quando due passanti avrebbero toccato il seno della donna. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Scalea

Avvicinata con la forza e palpeggiata da due passanti . È quanto sarebbe accaduto ieri sera, intorno alle 22, a Santa Maria del Cedro , in una zona isolata ma adiacente alla Statale 18 e prossima al centro abitato.

Secondo le testimonianze, la ragazza stava passeggiando da sola e sarebbe stata fermata da due soggetti che, approfittando della solitudine del luogo, avrebbero palpeggiato il seno . Le urla della giovane donna hanno messo in allarme altre persone, le quali hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine.