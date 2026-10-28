Sono giorni di forte apprensione a Cosenza e nel campus dell'Università della Calabria per le sorti di Rahel, la giovane studentessa etiope iscritta al corso di laurea in Chimica di cui non si hanno più notizie dallo scorso 19 ottobre.

Nelle ultime ore le ricerche hanno preso una piega ancora più intensa: in città è arrivato il fratello della ragazza, giunto dalla Germania per seguire da vicino il caso e sollecitare il massimo impegno nelle operazioni. Il familiare si è rivolto al Comitato locale della Croce Rossa Italiana, che ha subito diffuso le foto della studentessa per diffondere l'allarme e raccogliere segnalazioni. L'invito rivolto alla cittadinanza e alla comunità universitaria è semplice e diretto: chiunque l'abbia vista o abbia informazioni utili contatti subito il 112 o le forze dell'ordine.

Sul fronte delle indagini si sta muovendo la Questura di Cosenza con gli umoni della Squadra Mobile coordinata dal responsabile Giuseppe Valerio. Trattandosi di una studentessa Erasmus, i primi accertamenti degli investigatori si stanno concentrando sugli ambienti universitari e sulla rete degli studenti internazionali, nel tentativo di ricostruire i suoi ultimi spostamenti e capire con chi abbia parlato prima di far perdere le proprie tracce.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare una svolta anche sul piano organizzativo: la Questura chiederà formalmente alla Prefettura l'attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Una volta avviato il protocollo, scatterà il coordinamento unico tra forze dell'ordine, soccorritori ed enti locali per passare a perlustrazioni e controlli ancora più capillari su tutto il territorio.