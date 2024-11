Ancora una rapina a mano armata, la quarta in meno di un mese, in un esercizio commerciale di Castrovillari. Il "colpo", anche questa volta, è stato effettuato intorno all'orario di chiusura. Sono circa le 21 quando un uomo con il volto travisato ha fatto irruzione in una tabaccheria situata nella zona nord della città del Pollino. Il malvivente, arma in pugno, è entrato e ha intimato ai titolari la consegna dell'incasso. Dopo avere afferrato il denaro, poche centinaia di euro, si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce, prima che i proprietari, ancora scossi per l'accaduto potessero allertare le forze dell'ordine. Sul luogo della rapina sono poi intervenuti i carabinieri che hanno acquisito gli elementi utili alle indagini comprese le riprese della videosorveglianza attiva nella zona.