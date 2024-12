Il colpo messo a segno ieri intorno alle 18. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia. Indagini in corso

Armati di pistola, hanno atteso l’orario di punta per entrare in azione seminando il panico tra i clienti e i dipendenti. Quindi hanno prelevato il denaro dalle casse e sono scappati. Il colpo, per un totale di circa mille euro, è stato messo a segno ieri pomeriggio al supermercato MD di Siderno.

Il blitz criminale è scattato intorno alle 18 quando i due banditi sono entrati, armati, nel supermarket situato nella zona industriale cittadina, asportato tutta la somma delle casse prima di dileguarsi a bordo di una Fiat. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Siderno. I due rapinatori sono attivamente ricercati. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza del supermercato e della zona dove è stata consumata la rapina e dalle testimonianze dei presenti.