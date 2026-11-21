Il fatto risalente allo scorso 27 giugno. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, avevano ricostruito l’azione criminale, individuando i presunti responsabili e recuperando la refurtiva, costituita da preziosi in oro e argento, per un valore di diverse migliaia di euro

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, gravemente indiziato di aver preso parte, il 27 giugno scorso, a una rapina aggravata.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica, è il risultato degli ulteriori sviluppi dell’attività investigativa condotta dal Commissariato di P.S. di Gioia Tauro all’indomani dell’arresto di cinque persone, ritenute responsabili a vario titolo di una rapina pluriaggravata ai danni di una gioielleria di Rizziconi. Le indagini, avviate dagli agenti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, avevano consentito di ricostruire l’azione criminale, individuare i presunti responsabili e recuperare la refurtiva, costituita da preziosi in oro e argento, per un valore di diverse migliaia di euro.

Il sesto indagato era invece riuscito a sottrarsi alla cattura, dandosi alla fuga durante la prima operazione di polizia. Gli approfondimenti investigativi, supportati anche dall’analisi delle immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruirne il coinvolgimento e di raccogliere a suo carico gravi indizi di colpevolezza, portando così all’emissione e all’esecuzione della misura cautelare.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Arghillà di Reggio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Nei confronti dell’indagato vige pertanto la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Procede la Procura della Repubblica di Palmi guidata dal Procuratore Emanuele Crescenti.