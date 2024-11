L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Catanzaro. Il giudice del Tribunale di Catanzaro non ha convalidato il fermo ma ha spedito in carcere l'indagato

Resta in carcere Giuseppe Timpano, 32 anni, accusato di essere l’autore di una rapina avvenuta nei giorni scorsi ai danni di una donna, colpita alla mano da una coltellata. Il giudice del Tribunale di Catanzaro Giuseppe Perri non ha convalidato il fermo ma ha spedito in carcere l'indagato. Secondo la ricostruzione dei fatti Timpano si è avventato contro la donna, una professoressa, strappandole di dosso la borsa che aveva con sé.



Reagendo alla resistenza della donna, le ha sferrato una coltellata sulla mano con cui la stessa aveva cercato di impedire che quel tale le portasse via la borsa. Durante la fuga Timpano avrebbe colpito alla tempia un passate che stava andando in soccorso della donna. Il legale difensore Valerio Murgano ha già preannunciato il ricorso al Riesame.