Gli investigatori stanno visionando le telecamere a circuito chiuso e quelle presenti nella zona nel tentativo di ricostruire la dinamica della rapina

Una rapina a mano armata al negozio di giocattoli "Toys Center" si è consumata ieri a Reggio Calabria, in via De Nava nei pressi dell'incrocio con viale della Libertà. Due persone, armate di pistola, sono entrate nell'esercizio commerciale all'orario di ingresso dei dipendenti. Con le minacce i rapinatori si sono fatti consegnare l'incasso del giorno precedente, impossessandosi di circa 40mila euro prima di dileguarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e della squadra mobile, che hanno avvertito la Procura di Reggio Calabria e avviato le indagini.



Gli investigatori stanno guardando i filmati delle telecamere a circuito chiuso e di quelle presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire la dinamica della rapina. La scientifica, inoltre, ha eseguito i rilievi all'interno del negozio di giocattoli e la squadra mobile sta sentendo i dipendenti.