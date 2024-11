Un 41enne di Rossano, ex dipendente del supermercato Eurospin, è stato arrestato dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento della Procura di Castrovillari: è accusato di rapina aggravata e sequestro di persona. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo una serie di perquisizioni che hanno portato al recupero della somma rubata e della pistola utilizzata durante la rapina. L’episodio ieri sera, intorno alle 19:15, quando ha fatto irruzione nel supermercato Eurospin di via Sant’Angelo, travisato e armato di una pistola a tamburo. In quel momento, il negozio era molto affollato. Dopo aver minacciato e aggredito alcuni dipendenti, ha costretto le cassiere a consegnargli l’intero incasso, riuscendo a portare via oltre 3000 euro.

Per guadagnarsi la fuga, il 41enne ha sequestrato un addetto alle vendite, costringendolo sotto minaccia di portarlo con la sua auto in una zona periferica della città. Il rapinatore ha approfittato della familiarità con l’ambiente, conoscendo bene il supermercato e le sue dinamiche, visto il suo passato come dipendente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale, che hanno avviato immediatamente le indagini, raccogliendo informazioni fondamentali per identificare il colpevole, anche attraverso le immagini di videosorveglianza. Le ricerche, che si sono intensificate nella notte, hanno portato all’arresto del 41enne. Durante le operazioni, è stato ritrovato l’intero bottino e la pistola, che si è rivelata una scacciacani simile a un modello originale.

La cifra rubata è stata restituita al legittimo proprietario, mentre la pistola e gli altri oggetti pertinenti al reato sono stati sequestrati come prove. L’uomo, arrestato per rapina e sequestro di persona, è stato trasferito nel carcere di Castrovillari, dove rimarrà a disposizione della Procura per la valutazione della misura precautelare adottata.