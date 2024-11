Gli agenti della Squadra Volante con l’ausilio di personale della Squadra Mobile e militari dell’Arma Carabinieri di Strongoli, hanno tratto in arresto per il reato di rapina aggravata in concorso due persone: Cataldo Valente, classe 1981 di Cirò Marina, e Francesco Giungato, classe 1973 di Crotone.

Nel primo pomeriggio di ieri la rapina ai danni di un corriere in pieno centro cittadino a Crotone. L'uomo, dopo essere entrato in un condominio per consegnare un pacco, è stato fermato da due soggetti, i quali si erano introdotti all’interno dell’androne. Uno dei due, dopo avergli puntato un taglierino alla gola, è riuscito a prelevargli il marsupio con all’interno circa 250 euro.

Grazie alla descrizione dettagliata da parte della vittima e alle immagini di videosorveglianza, è stato possibile identificare i due malviventi. Diramata a tutte le Sale Operative delle altre Forze di Polizia una nota di ricerca, Valente è stato fermato nel giro di un'ora a bordo di un'auto dai carabinieri di Strongoli. Giungato è stato invece intercettato per le vie cittadine dagli altri operatori di Polizia intervenuti.

I due sono stati dunque tratti in arresto per i rapina aggravata in concorso dando notizia dell’accaduto al magistrato di turno, il quale ne ha disposto l’accompagnamento presso la Casa Circondariale di Crotone in attesa di ulteriore determinazioni.