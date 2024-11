I 18enni, ospiti di un centro Sprar, sono stati fermati poco dopo dai poliziotti in zone diverse della città

Due 18enni della Guinea, S.M. e D.I., ospiti di un centro Sprar del crotonese, sono stati arrestati dalla polizia per una rapina compiuta la notte scorsa in piazza Pitagora, nel centro di Crotone, ai danni di una coppia. Con la minaccia di una pistola - rivelatasi un giocattolo - i due hanno sottratto alla ragazza la borsa con denaro, effetti personali e bancomat. I due, come riferito dall’ansa, sono stati bloccati dai poliziotti poco dopo, in zone diverse, ed hanno indicato dove avevano nascosto la borsa che è stata riconsegnata alla donna.

"La nostra idea di controllo del territorio - ha detto il questore Claudio Sanfilippo - è stata programmata in un certo modo e quello che hanno fatto i ragazzi è il risultato di questa programmazione. Ringrazio questi uomini, ma dovrebbe essere l'intera città a ringraziarli per il lavoro difficile e pericoloso che fanno ogni giorno". Il dirigente delle Volanti Corrado Caruso, ha sottolineato "la tempestività dell'intervento e la capacità di individuare subito i colpevoli".