Sono stati arrestati dalla Polizia i due rapinatori che, nella serata di lunedì 10 settembre, hanno rapinato con un'ascia la tabaccheria di piazza Duomo a Crotone. Si tratta di un uomo e di una donna crotonesi – Antonio Pisano di 41 anni e Simona Franzè di 31 anni, - che si sono introdotti nell'esercizio commerciale all'ora di chiusura intimando il titolare a consegnargli l'incasso di circa 1200 euro. I dettagli dell'arresto sono stati comunicati durante una conferenza stampa convocata questa mattina dal questore Massimo Gambino insieme al dirigente delle Volanti Corrado Caruso e al vice capo della Mobile Antonio Concas.

I rapinatori, già noti alle forze dell'ordine, hanno precedenti specifici poiché nel 2013 erano stati arrestati per una rapina in un'altra tabaccheria. Dopo il furto, i due sono fuggiti nei vicoli del centro storico cittadino, ma grazie all'attività investigativa in sincrono dei reparti Volante e Mobile, gli agenti sono riusciti a ricostruire gli spostamenti dei rapinatori che avevano provato a far perdere le tracce. Inoltre, i poliziotti hanno constatato – durante la perquisizione nell'appartamento dell'uomo – che lo stesso aveva cambiato gli indumenti, un particolare notato anche grazie alle riprese di una telecamera di sorveglianza nelle vicinanze del luogo del delitto.

«E' stata un'operazione condotta con impegno da entrambi gli Uffici – ha dichiarato il vice capo Concas – perchè c'è stata la forte volontà di dare una risposta a un atto violento, non fisicamente, ma che ha scosso non poco sia il soggetto che l'ha subita, sia l'intera comunità crotonese, perchè una rapina perpetrata con un'ascia rende già di per sè l'idea della violenza espletata in quei frangenti».