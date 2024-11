Svaligiati gli uffici postali di San Luca e Ardore

SAN LUCA (REGGIO CALABRIA)- Due rapine sono state compiute in poche ore in distinti uffici postali a San Luca e Ardore. In entrambi i casi sono entrati in azione due malviventi armati di pistola e con il volto coperto da passamontagna. Il bottino delle due rapine è in corso di quantificazione. Sono in corso le indagini dei carabinieri e degli agenti della polizia di Stato.