I carabinieri delle Compagnie di Soverato e Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato due cittadini stranieri, padre e figlio, con le accuse di rapina e furto in abitazione. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, nei confronti di Darko e Robert Jovanovic, rispettivamente di di 54 e 27 anni, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, attualmente domiciliati in Castel Volturno (Caserta).





Le indagini degli investigatori

Secondo gli investigatori, il 26 novembre dello scorso anno, i due, in concorso con altre persone in via di identificazione, sarebbero entrati in un appartamento nella frazione marina di Davoli, per un furto ma nell'abitazione dormiva il figlio dei proprietari che udendo dei rumori, si alzo' per verificare cosa stesse succedendo, e fu aggredito, immobilizzato e minacciato con un coltello dai malfattori che dopo aver arraffato diversi monili in oro, si dileguarono.

I carabinieri hanno accertato che i due arrestati, prima di giungere a Davoli, avevano gia' messo a segno un furto in un'abitazione nella frazione marina di San Sostene. I due sono stati rinchiusi nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.(AGI)