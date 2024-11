I militari hanno accertato che, i primi due, titolari di un'autocarrozzeria utilizzavano un impianto di verniciatura senza la prevista autorizzazione, stesso comportamento adottato dal 70enne proprietario di un'altra carrozzeria

I carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano coordinati dal capitano Giuseppe Abrescia, hanno intensificato i controlli sul territorio, in particolare nella giornata di ieri sono stati deferiti in stato libertà un 53enne di San Marco Argentano e un 57enne di Roggiano Gravina e un 70enne di San Marco Argentano, poiché' ritenuti responsabili di reati in materia ambientale. Nella circostanza i militari hanno accertato che, i primi due, titolari di un'autocarrozzeria utilizzavano un impianto di verniciatura senza la prevista autorizzazione, stesso comportamento adottato dal 70enne proprietario di un'altra carrozzeria. Entrambi i locali utilizzati sono stati posti sotto sequestro. Nel corso dello stesso servizio e' stato segnalato alla Prefettura di Cosenza, per violazione amministrativa un 21enne poiche' nel corso di una perquisizione domiciliare e' stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente 6,2 grammi circa di marijuana. (AGI)