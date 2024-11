Perquisita ad Amantea l'abitazione dell'ex consigliere regionale. Lo scorso 12 aprile era finito in carcere per voto di scambio e successivamente liberato grazie all'indulto

Nuovi guai giudiziari per l’ex consigliere regionale Franco La Rupa. Lo scorso 12 aprile era finito in carcere dopo la condanna definitiva per voto di scambio ma il giorno dopo era stato liberato grazie al beneficio dell’indulto. Adesso è indagato per calunnia e nella mattinata di ieri, mercoledì 9 maggio, i finanzieri hanno bussato alla porta della sua casa di Amantea per una perquisizione al termine della quale sono stati sequestrati cellulari, computer e anche alcuni appunti ed agendine.

Il cesto non gradito e rimandato al mittente

Secondo quanto si è appreso, La Rupa avrebbe inviato, in occasione della Pasqua, un cesto regalo con prodotti gastronomici di qualità, a casa di un sottufficiale delle fiamme gialle, forse impegnato in attività investigative a carico del politico. La regalia è stata rispedita al mittente ed il militare ha informato i suoi superiori. La procura di Paola sull’episodio ha aperto una inchiesta per fare completa luce sulla vicenda.

