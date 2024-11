Sono in corso accertamenti per stabilire con certezza alle cause della morte di una donna di trentatré anni, di nazionalità indiana. La giovane, da quanto si apprende, è deceduta durante il parto avvenuto al reparto di ostetricia e ginecologia del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Proprio durante il parto sarebbero emerse delle gravi complicanze che hanno portato al decesso della donna. Il neonato, invece, è stato trasportato d’urgenza a Roma. Saranno le eventuali indagini da parte dell’autorità giudiziaria a fare luce sulla morte della trentatreenne. Un nuovo caso “poco chiaro" però si abbatte sul reparto di ostetricia e ginecologia travolto recentemente dall’inchiesta “Mala sanitas“ il cui processo è in corso di celebrazione dinanzi al tribunale reggino.