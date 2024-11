La donna, 75 anni, si trovava in casa da sola con il cane accudito dagli altri componenti della famiglia. E' in prognosi riservata

Una donna di 75 anni é stata aggredita in casa a Reggio Calabria da un pitbull solitamente accudito dagli altri componenti della famiglia che in quel momento erano assenti. Il cane ha morso l'anziana all'addome ed alle gambe, provocandole un'abbondante fuoriuscita di sangue. La donna é stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata. Il possesso del cane era stato denunciato da un nipote dell'anziana, che nel momento dell'aggressione, però, era sola in casa.