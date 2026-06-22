Il ritrovamento è avvenuto questa mattina sulla spiaggia della Capannina. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare la vittima

Questa mattina un anziano ha perso la vita nelle acque di Reggio Calabria. L’uomo, le cui generalità non sono state ancora accertate, è stato rinvenuto privo di vita sulla spiaggia della zona della Capannina, nell’area del Parco Lineare Sud.

Immediato l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, giunti sul posto per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti necessari. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso sopraggiunto mentre l’anziano si trovava in mare, con il conseguente annegamento.

Sono tuttora in corso le verifiche per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e procedere all’identificazione dell’uomo.