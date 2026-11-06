Effettuava visite, formulava diagnosi mediche e psicologiche e, in alcuni casi, si spingeva fino a somministrare iniezioni sul cuoio capelluto dei clienti. Tutto alla luce del sole, ma senza aver mai conseguito i necessari titoli di studio né alcuna abilitazione professionale. Con l'accusa di esercizio abusivo delle professioni di tricologo e psicologo, truffa aggravata e sostituzione di persona, un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari a Reggio Calabria.

L'operazione è scattata nella mattinata odierna, condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Reggio Calabria, supportati dai militari dell'Arma territoriale, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal G.I.P. su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso pedinamenti, appostamenti, analisi di documenti e testimonianze dei pazienti, il finto professionista era riuscito a ingannare decine di persone. Sfruttando la propria apparente autorevolezza, convinceva i malcapitati a sottoporsi a costose e numerose sedute terapeutiche e ad acquistare prodotti specifici da lui proposti, privi di reale efficacia validata da competenze mediche.

L'indagato, come specificato nel comunicato ufficiale firmato dal Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli, è da ritenersi presunto innocente fino a un eventuale e definitivo accertamento di colpevolezza nei successivi gradi di giudizio.