L'azione si è resa necessaria per trasportare d'urgenza la piccola paziente all'ospedale Bambin Gesù di Roma

La scorsa notte, un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare si è alzato in volo dall’aeroporto di Reggio Calabria per trasportare d’urgenza all’ospedale Bambin Gesù di Roma una bambina di 8 anni in pericolo di vita.

Il trasporto della piccola paziente, dei suoi genitori e di un’equipe medica al suo seguito è stato richiesto dalla Prefettura della città dello Stretto.