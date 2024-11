Ennesimo episodio vandalico all'interno di un'area verde della città. Ecco cosa è rimasto dopo il rogo

Ancora le giostre dei bambini nel mirino dei balordi. Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 14, i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria, hanno ricevuto una chiamata al centralino d’emergenza che segnalava la presenza di un incendio all’interno del parco Baden Powell, struttura che si trova nella zona alta della città, in prossimità della via Reggio Campi.

Giunti sul posto, i vigili hanno potuto constatare come fosse stata data alle fiamme una giostra per i bimbi, fra le più apprezzate dai piccoli frequentatori del parco. Grazie ad un mezzo di piccole dimensioni, i vigili del fuoco sono riusciti a limitare i danni alla struttura, evitando che le fiamme potessero propagarsi anche alla vegetazione vicina.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri. E non si tratta certo della prima volta. Già nel recente passato, sempre nel medesimo quartiere di Spirito Santo, ignoti hanno dato alle fiamme le giostre del parco che si trova a poche decine di metri dallo svincolo autostradale. In quel caso, dopo diversi mesi le giostre furono sostituite, ma degli autori del fatto non se ne seppe nulla.

Noi siamo andati a vedere cosa è rimasto della giostra bruciata.