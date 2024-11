La Polizia di Stato, durante controlli nel quartiere "Modena" di Reggio Calabria, ha arrestato due persone per furto di energia elettrica e denunciato quattro persone per occupazione abusiva di immobili pubblici. Inoltre, il controllo dei veicoli in transito ha consentito di sequestrare cinque autovetture che circolavano senza la copertura assicurativa obbligatoria e il ritiro di 4 carte di circolazione per la mancata revisione dei veicoli.