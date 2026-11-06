La Renault Clio ha invertito improvvisamente il senso di marcia nei pressi dello svincolo di Gallico. Gli agenti hanno attivato la modalità Safety Car e realizzato uno sbarramento per fermare il veicolo

Momenti di pericolo nei giorni scorsi sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Reggio Calabria Gallico, dove un’autovettura Renault Clio, condotta da un uomo di 72 anni, ha improvvisamente invertito il senso di marcia, immettendosi contromano sulla corsia di sorpasso.

A notare la manovra è stato personale della Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria che ha immediatamente compreso la gravità della situazione e attivato le procedure necessarie per scongiurare conseguenze per gli automobilisti in transito.

Gli agenti hanno posizionato il veicolo di servizio al centro della carreggiata, attivando la modalità Safety Car per rallentare e bloccare progressivamente il traffico, evitando così possibili collisioni. Contestualmente, gli agenti sono scesi dall’auto di servizio per segnalare il pericolo agli altri conducenti e richiamare l’attenzione dell’automobilista che procedeva in senso opposto.

La marcia della vettura è stata definitivamente arrestata grazie allo sbarramento realizzato dal mezzo della Polizia Stradale, posizionato trasversalmente sulla carreggiata.

Una volta scongiurato il pericolo, gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza gli occupanti del veicolo e a ripristinare la circolazione, procedendo successivamente all’identificazione del conducente e agli adempimenti previsti per le gravi violazioni accertate.