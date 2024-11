Sono i primi giorni del mese e, come di consueto, le persone anziane si recano presso i vari istituti di credito per ritirare la pensione. E lo stesso ha fatto un 91enne reggino che, però, poco dopo aver prelevato il denaro è stato avvicinato da due donne di nazionalità straniera che, dopo averlo circuito e distratto, con destrezza gli hanno sottratto la pensione dalla tasca sinistra del pantalone, per poi darsi alla fuga.

L’anziano, che si è messo all’inseguimento delle due donne, con non poche difficoltà, aveva destato l’attenzione di un cittadino reggino il quale, notando il 91enne in stato di agitazione, si prodigava attivamente per fermarle, riuscendovi solo con una di loro, mentre l’altra riusciva a far perdere le proprie tracce. Dopo averla bloccata, il cittadino allertava immediatamente i carabinieri i quali conducevano la donna presso la vicina caserma per gli accertamenti di rito.

La donna è stata trovata in possesso di una parte del contante sottratto poco prima all’anziana vittima ed è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto con destrezza aggravato dall’avanzata età della vittima. La refurtiva sottratta veniva immediatamente restituita al 91enne.