La piccola, in città per le vacanze, è ricoverata in condizioni gravissime. I medici lottano per salvarle la vita, mentre i carabinieri indagano per chiarire la dinamica

Dramma nella serata di giovedì 21 agosto a Reggio Calabria, dove una bambina di 7 anni, residente fuori dalla Calabria e probabilmente in città per un periodo di vacanza, è precipitata dal quinto piano di un palazzo.

I medici hanno attivato tutte le procedure di emergenza: rianimatore, radiologo, specialisti e pediatri hanno lavorato senza sosta per stabilizzare le condizioni della bambina, che restano gravissime.

Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini e sono già al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, però, l’attenzione resta concentrata soprattutto sulle condizioni della bambina, mentre restano aperte tutte le ipotesi sulle cause della caduta.