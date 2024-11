La donna, ferita, è stata trasferita in ospedale per le cure del caso. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri

Una donna è stata soccorsa dopo essere caduta da un muro di contenimento a Reggio Calabria. In particolare, nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti su segnalazione lungo la strada comunale San Sperato Cataforio all’altezza di località San Lorenzello.

Giunti sul posto gli operatori hanno verificato la presenza di una signora caduta da un muro di contenimento alto circa 12 metri. Individuata una stradina che portava vicino al sito dove si trovava la malcapitata, i vigili con un fuoristrada hanno accompagnato sul posto personale del 118. Gli operatori sanitari hanno dapprima stabilizzato la donna, successivamente in collaborazione con i vigili del fuoco hanno provveduto ad imbarellarla e a riportarla sulla strada principale. Dopo le ultime verifiche sanitarie la ferita è stata caricata su una autombulanza per essere trasportata presso l’ospedale dove è stata sottoposta alle cure del caso. Sul posto presenti anche i Carabinieri per quanto di competenza.