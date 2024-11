Un ragazzo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia ad Arghillà, nella zona compresa tra “Comparto 2” e “Comparto 3” dell’abitato

Cosimo Bevilacqua, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, regime a cui era stato sottoposto per ricettazione e furto aggravato. Individuato mentre era a piedi, l’uomo non ha opposto resistenza ed è stato condotto presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso.

Disposti nuovamente dall’autorità giudiziaria gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per rito direttissimo