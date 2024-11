L'associazione Protezione Civile San Giorgio già in attività per predisporre la palestra della scuola media Boccioni di Gallico per la permanenza di qualche giorno di oltre 300 profughi

Reggio Calabria si prepara ad accogliere nella giornata di lunedì 500 migranti in arrivo a bordo della nave militare Vega. Si tratta del quarto sbarco di migranti provenienti da Lampedusa funzionale al riparto del Viminale.

La predisposizione della palestra della scuola

La macchina dell’accoglienza è già stata attivata dalla prefettura. La capienza richiesta, in questa occasione, è di circa 330 – 340 posti. Tanti dovrebbero essere i migranti di cui è prevista al momento la permanenza solo per qualche giorno. Previsto già in giornata il trasferimento di oltre 150 migranti.

Infatti l’associazione Protezione Civile San Giorgio di Reggio Calabria è già in attività per predisporre la palestra della scuola media Boccioni di Gallico, periferia Sud di Reggio Calabria. Alle circa 170 brandine all’interno della palestra, saranno aggiunti altri posti dentro i moduli abitativi in allestimento nello spazio esterno. Già sei sono montati e sono stati già utilizzati in occasione dei precedenti sbarchi.

La prima accoglienza

Il porto continua a non essere attrezzato. Dunque la prima attività di accoglienza (visite mediche, trattamenti anti scabbia e foto identificazione della questura) avranno con ogni probabilità luogo presso la scuola. Una struttura riadattata, in assenza di una appositamente destinata e adeguata che non è stata ancora individuata. Le condizioni di accoglienza e permanenza, rispetto al passato, sono comunque migliorate.

Con le forze dell’ordine e la protezione civile San Giorgio, saranno come di consueto impegnati la croce rossa, assistenti sociali in caso di presenza di minori non accompagnati, mediatori e operatori delle ong.

Si prepara anche il coordinamento diocesano sbarchi per acquistare merendine e succhi da poter dare alle persone soccorse in mare, appena sbarcare al porto.