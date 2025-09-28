Le fiamme hanno coinvolto un terzo mezzo danneggiandolo. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si allargasse ulteriormente. Sul posto anche la Polizia

Un incendio ha coinvolto questa notte, a Reggio Calabria, tre autocarri parcheggiati in un’area adibita a deposito mezzi e attrezzature di proprietà del Comune e della ditta Castore Srl (società per i servizi pubblici locali della Città metropolitana e del Comune di Reggio).

I vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti alle ore 02:56 di stanotte nell’area sita in via Ravagnese Superiore. Due degli autocarri sono andati completamente distrutti, il terzo ha riportato danni per irraggiamento.

I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno messo in atto le operazioni necessarie per estinguere le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ad altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, il personale della scientifica, e la Polizia locale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso per risalire all'origine dell'incendio. Non si registrano danni a persone.