Del fatto, avvenuto nel pomeriggio di sabato tra appartenenti ad una comunità rom, si è saputo soltanto nelle ultime ore

Reggio Calabria - Nulla da fare per l'uomo colto da malore per strada durante una rissa per motivi di vicinato. L'anziano è giunto cadavere in ospedale. E' accaduto sabato pomeriggio a Reggio Calabria, nel popoloso quartiere di Arghillà Nord, alla estrema periferia nord della città. La polizia intervenuta a seguito di numerose segnalazioni ha accertato che è scoppiata una violenta lite tra 20 persone, alcune delle quali appartenenti alla locale comunità rom, e altri residenti. La scintilla sarebbe stato un primo scontro verbale, quando un condomino ha redarguito il vicino di 61 anni il quale stava svolgendo un lavoro rumoroso. Ne è nata quindi una vera e propria colluttazione alla quale hanno preso parte altre persone. E' stato durante questa fase che l'uomo di 61 anni, è stato colto da malore e trasportato da parenti all'ospedale cittadino, dove è giunto cadavere. Le volanti hanno lavorato fino a notte per ricostruire l'esatta dinamica e alla fine hanno arrestato tre persone, tra cui il figlio della vittima, per rissa aggravata.