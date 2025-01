I carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato un uomo di 55 anni con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti.

I militari, a seguito di una richiesta giunta al numero di emergenza 112 da parte di una donna, sono intervenuti e hanno trovato un uomo che alla loro vista ha reagito con minacce di morte e insulti continuando a tentare di entrare con forza nell'appartamento dove la compagna e le figlie si erano rifugiate. Nonostante numerosi tentativi da parte dei carabinieri di calmarlo e instaurare un dialogo, il 55enne ha proseguito con un atteggiamento violento e provocatorio, rifiutando di calmarsi. A quel punto, i militari lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

La vittima, ascoltata in caserma, ha raccontato di vivere da tempo assieme alle figlie, che hanno confermato, una situazione di costante violenza psicologica e fisica da parte del convivente. Le violenze fisiche e psicologiche, secondo quanto emerso dalle testimonianze, sono diventate insopportabili malgrado la donna avesse sopportato in silenzio per paura e vergogna.

Oltre all'arresto per resistenza, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per i maltrattamenti subiti dalle vittime. Inoltre, a suo carico è stato emesso un provvedimento di allontanamento dall'abitazione familiare, con obbligo di mantenere una distanza di sicurezza dalla casa e dalle persone coinvolte.