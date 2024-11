Un cittadino di nazionalita' nigeriana di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato subito dopo avere aggredito a pugni e colpi di bastone un rumeno di 66 anni e una disabile polacca in carrozzella di 50 anni. Secondo quanto si è appreso, il nigeriano voleva impedire ai due aggrediti l'esercizio della questua nell'area di un grande centro commerciale della periferia di Reggio Calabria. Grazie alle telecamere di servizio, gli agenti hanno potuto ricostruire la dinamica dell'accaduto, constatando l'estrema violenza con cui l'arrestato ha aggredito la coppia, provocando fratture multiple alle mani della donna polacca che tentava di difendersi. L'aggressore è un immigrato irregolare con precedenti per rapina aggravata e lesioni personali, nonché indagato per violenza sessuale.