L’episodio intimidatorio sul luogo dove è in corso la realizzazione del futuro Cultural Gate cittadino. Il sindaco Falcomatà: «Atto vile e nauseante ma al tempo stesso ridicolo: queste schifezze ci fanno solo il solletico»

Un nuovo episodio intimidatorio scuote Reggio Calabria: una bottiglia e una bustina con proiettili sono state rinvenute al cantiere del Cinema Orchidea, sul Lungomare Falcomatà, dove è in corso la realizzazione del futuro Cultural Gate della città. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Giuseppe Falcomatà, che in un post sui social ha parlato di «atto vile e nauseante», ribadendo però la volontà di «andare avanti con ancora maggiore determinazione».

«Abbiamo ricevuto un altro regalino, l’ennesimo – ha scritto Falcomatà – una bottiglia ed una bustina con dei proiettili al cantiere del Cinema Orchidea, dove stiamo realizzando il nuovo Cultural Gate della città. Un atto schifoso, vile, nauseante, che offende l’intera comunità cittadina. Ma al tempo stesso ridicolo. Perché credo che ormai sia chiaro a tutti che queste schifezze ci fanno solo il solletico».

Il primo cittadino ha voluto esprimere la propria vicinanza agli operai, ai tecnici e all’impresa impegnati nei lavori: «Sono sindaco da quasi 12 anni. Ne ho viste di ogni genere in questi anni. Non ci siamo mai fermati. Anzi, il contrario. Ed anche questa volta andiamo avanti, con ancora maggiore forza e determinazione».