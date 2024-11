Sono arrivati nel porto di Reggio Calabria i 673 migranti a bordo della nave Orione della marina militare. A bordo anche 144 superstiti del naufragio avvenuto a largo della coste libiche e uno dei nove cadaveri

Reggio Calabria - Seicentosettantasette migranti sono sbarcati, questa mattina, a Reggio Calabria. A bordo di una nave Orione della Marina Militare anche 144 superstiti del naufragio avvenuto a largo della Libia nella notte tra domenica e lunedì. I pattugliatori della Guardia Costiera hanno, già recuperato 9 cadaveri in acqua ma si teme che i dispersi inghiottiti dalle acque nel Canale di Sicilia siano molti di più. Uno dei nove cadaveri recuperati sarà sbarcato a Reggio Calabria. Nella serata di ieri si sono riuniti i rappresentanti delle forze dell’ordine, della protezione civile e delle strutture sanitari per predisporre la procedura di accoglienza coordinata dalla Prefettura. Sulla nave della Marina Militare ci sono 77 donne diversi bambini tra cui una neonata. Dei seicento settanta migranti, in Calabria rimarranno in 90 più i minori non accompagnati e quelli che necessitano cure ospedaliere, gli altri verranno accolti nella altre regioni.