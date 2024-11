Il pattugliatore d'altura Vega della Marina militare, proveniente da Lampedusa con a bordo 491 migranti, ha completato le operazioni di attracco al molo di Levante del porto di Reggio Calabria.

Lo sbarco, programmato dal piano di ridistribuzione del Ministero dell’Interno, sarebbe dovuto avvenire nel tardo pomeriggio di ieri. Circa 150 dei 491 migranti sbarcati, verranno trasferiti in altre città, mentre il resto del gruppo sarà temporaneamente alloggiato nella palestra della scuola media Boccioni, a Gallico, nella periferia nord della città, dopo i controlli amministrativi, di sicurezza e sanitari.

Il porto continua a non essere attrezzato. Dunque l’attività di foto identificazione della questura avrà luogo nella scuola. Una struttura riadattata, in assenza di una appositamente destinata e adeguata che non è stata ancora individuata. Le condizioni di accoglienza e permanenza, rispetto al passato, sono comunque migliorate.

Con le forze dell’ordine e la protezione civile San Giorgio, sono come di consueto impegnati la croce rossa, assistenti sociali in caso di presenza di minori non accompagnati, mediatori e operatori delle ong. Personale dell’Usmf e dell’Usca sarà eventualmente impegnato, dove necessario, per visite sanitaria e trattamento antiscabbia.

Pronto anche il coordinamento diocesano sbarchi che ha già acquistato merendine e succhi da poter dare alle persone soccorse in mare, appena sbarcare al porto. Si tratta del quarto arrivo da Lampedusa, funzionale al piano riparto del Viminale, che si registra al porto reggino in questo 2023.

Con le 491 persone arrivate stamattina, il numero dei migranti passati dalla città dello Stretto per essere fotosegnalati e trasferiti quest’anno supererà quota 2000. Dopo una breve permanenza, anche loro saranno trasferiti. Quattro sbarchi che si aggiungono agli altri due, di poco più di 700 migranti soccorsi in mare e che hanno toccato la terraferma a Reggio Calabria, sempre in questo 2023.