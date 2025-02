Notte di sangue, violenza e aggressione a Reggio Calabria. Gli uomini della polizia di Stato stanotte, sono intervenuti per soccorrere un ragazzo aggredito mentre tentava di sventare il furto della sua auto. Un uomo che dalle prime ricostruzioni dovrebbe essere di origini straniere e che al momento non è stato rintracciato, ha ferito al collo con un coltello un ragazzo del 2003.

Il giovane reggino si trovava con alcuni amici quando si è accorto che l’uomo era all’interno della sua auto. Lo ha sorpreso e nel tentativo di fermarlo, è stato aggredito. Da li è scattata l’aggressione e l’accoltellamento. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di in gravi condizioni dove ancora si trova ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso le indagini per risalire all’uomo che ha consumato una cosi efferata aggressione.

Una volta giunto in ospedale il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. In particolare sono intervenuti rianimatori, chirurghi generali, vascolari e un chirurgo otorinolaringoiatra, considerando che la ferita al collo ha interessato strutture vitali tra cui la carotide. Un intervento multidisciplinare che ha salvato la vita al ragazzo che resta in prognosi riservata nonostante sia stato estubato e la situazione sia sotto controllo.