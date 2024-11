Un giovane di 22 anni, A. E. L., ha perso la vita questa notte, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi sulla SS 106, all’altezza di Pellaro, nella periferia sud di Reggio Calabria.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sulla quale viaggiava il giovane si è scontrata frontalmente con un’altra. Non è però ancora chiara la dinamica dell’impatto. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia stradale di Reggio Calabria e i soccorritori del 118, ma per il ragazzo non c’era più niente da fare.