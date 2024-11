I militari dell’Arma hanno rinvenuto, occultato tra la vegetazione, un contenitore in plastica sigillato contenente tre pistole con matricola abrasa o punzonata, due caricatori e oltre cento cartucce

Due uomini, Antonio Macheda ed Emilio Macheda, rispettivamente di 63 e 56 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Reggio Calabria per detenzione di armi alterate, detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione.

A seguito di numerosi controlli eseguiti nell'intera provincia, questo pomeriggio al termine di una perquisizione effettuata in un terreno agricolo a Cataforio, nel quale si accedeva unicamente dalla proprietà dei due, ubicato in contrada “Cavallaro”, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultato tra la vegetazione, un contenitore in plastica sigillato. All'interno erano contenute tre pistole con matricola abrasa o punzonata, due caricatori e oltre cento cartucce.

Le armi trovate sono state poste sotto sequestro. Saranno inviate presso i laboratori tecnico-balistici dell'Arma, per controllare se siano state utilizzate in fatti delittuosi. I due uomini, espletate le formalità di rito, sono stati condotti al carcere di Arghillà, Reggio Calabria.