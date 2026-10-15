FOTO e VIDEO – Situazione particolarmente critica sulla ionica, dove gran parte degli impianti ha terminato le scorte. Disagi anche per il trasporto pubblico. Le difficoltà nei rifornimenti e l'imminente protesta degli autotrasportatori alimentano la preoccupazione

La crisi dei carburanti investe Reggio Calabria e l'intera provincia, con un numero crescente di distributori che nelle ultime ore ha esaurito le scorte di benzina e gasolio. Una situazione che si aggrava di ora in ora, mentre gli automobilisti continuano a prendere d'assalto le poche stazioni di servizio ancora operative, provocando lunghe code e pesanti rallentamenti alla circolazione.

A causa delle conseguenti congestioni del traffico cittadino, anche l’azienda di servizio di trasporto pubblico ATAM ha comunicato che le corse potrebbero subire ritardi, disagi e deviazioni temporanee di alcune corse.

Particolarmente critica la situazione nell'Area Grecanica e nella Locride, dove la maggior parte dei distributori risulta ormai a secco. Dal Melitese fino al Catanzarese, trovare carburante è diventato sempre più difficile. In diversi impianti sono comparsi i cartelli “Carburante terminato”, mentre quelli ancora riforniti vengono raggiunti da decine di automobilisti.

Nel capoluogo si registrano disagi significativi già dal pomeriggio. Chilometrica la fila sul Calopinace. Ad Archi e Pentimele le code hanno congestionato la viabilità, con attese prolungate davanti alle pompe e diversi impianti costretti a interrompere il servizio.

L'incertezza sui prossimi rifornimenti alimenta la corsa al pieno, accelerando l'esaurimento delle scorte residue. Le prossime ore saranno decisive per capire quando le autobotti potranno tornare a rifornire regolarmente gli impianti del Reggino.