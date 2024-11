Francesco Amato, il rosarnese condannato a 19 anni di carcere nel processo Aemilia, era asserragliato da questa mattina in un ufficio postale dove teneva in ostaggio quattro persone

Irruzione dei carabinieri e Francesco Amato, che da questa mattina teneva in ostaggio quattro persone in un ufficio postale, è stato bloccato e portato fuori. Poco prima aveva rilasciato due ostaggi. Alla vista dei militari che portavano fuori il condannato di Aemilia, c'è stato un applauso delle persone presenti. Non sono ancora chiare le circostanze dell'intervento e se l'uomo si sia arreso spontaneamente.