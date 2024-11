Nel pomeriggio il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà è stato condannato a 1 anno e 4 mesi per il cosiddetto "caso Miramare", processo nato dalle accuse di abuso d’ufficio e falso per presunte irregolarità nelle procedure di affidamento del Grande Hotel Miramare. Con questa decisione del Tribunale, adesso scatterà, per Falcomatà e gli altri amministratori ancora in carica, la sospensione per un periodo di 18 mesi così come previsto dalla legge Severino. Il compito di guidare il Comune, a questo punto, sarebbe dovuto toccare al vicesindaco Tonino Perna, ma in tempi record Falcomatà ha revocato allo stesso Perna l'incarico di vice.

Sarà Paolo Brunetti il vicesindaco dell’amministrazione comunale reggina. Con decreto sindacale n.39 del 19 novembre, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha revocato dalla carica di vicesindaco Tonino Perna ed ha nominato Brunetti, «già Assessore comunale in virtù di decreto sindacale n. 25 del 23.10.2020, quale Vice Sindaco del Comune di Reggio Calabria, con mantenimento delle medesime deleghe assessorili di cui al citato decreto sindacale n. 25, ossia “Ambiente – Ciclo integrato dei rifiuti – Depurazione – Verde pubblico – Dismissioni amianto – Polizia Municipale».