In occasione della tradizionale consegna del cero votivo, il sindaco della città ha ringraziato il Vescovo per le sue parole di condanna sulla ‘ndrangheta

Un rito che si ripete dal 1657 quello della consegna di un cero votivo alla Madonna della Consolazione, a cui partecipano i rappresentanti di tutte le classi sociali. Alla cattedrale del Duomo, migliaia di fedeli hanno assistito alla celebrazione della Santa Messa, officiata dal Monsingnor Morosini (Arcivescovo di Reggio-Bova), durante la quale l’amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà ha offerto il cero votivo portato in chiesa da una drappello di vigili urbani in alta uniforme.

Il primo cittadino, come riportato dall’ansa, nel discorso di impegno davanti al clero ha ringraziato Morosini per «le parole non scontate di decisa condanna nei confronti della 'ndrangheta e, più in generale, dei comportamenti mafiosi e di quella finta e ipocrita 'religiosità mafiosa'. Questa nettezza di condanna traccia una rassicurante linea di demarcazione con certe connivenze del passato».