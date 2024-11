Un grave incidente ferroviario si è verificato questo pomeriggio intorno alle 17.30 a Reggio Calabria. Un giovane, A.B., è stato travolto da un treno in corsa partito dalla città dello Stretto e diretto a Paola. Poco chiara ancora la dinamica. Secondo una prima ricostruzione pare il che il giovane stesse camminando a ridosso della linea gialla non rispettando dunque la distanza di sicurezza. Quando ha visto giungere il convoglio si sarebbe steso sui binari. Nonostante il macchinista abbia suonato più volte non è riuscito ad attirare l'attenzione del ragazzo. Inevitabile l'impatto. In gravissime condizioni e con un importante trauma cranico il giovane è stato trasportato agli ospedali Riuniti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria per i rilievi del caso e l'avvio delle indagini con il coordinamento della Procura. Nessuna pista esclusa al momento ma l'ipotesi più accreditata è il tentato suicidio.