Un vasto incendio è divampato sul tetto di una palazzina a due piani nel quartiere di Santa Caterina, nell’immediata periferia nord di Reggio Calabria. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la copertura dell’edificio, ormai quasi completamente distrutta.

Sul posto è in corso un imponente intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento con circa 14 uomini, due autopompe APS, un’autobotte e un’autoscala. Presenti anche le volanti della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dell’area durante le operazioni.

L’intervento è ancora in corso e al momento non sono note le cause che hanno provocato il rogo. Seguiranno aggiornamenti.