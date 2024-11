Ancora non nota la dinamica dell’impatto. Sul posto polizia municipale e ambulanza

È una serata funestata dal sangue quella di Reggio Calabria. Proprio mentre una leggera pioggia inizia a scendere sulla città, nella zona delle bretelle del Calopinace si è verificato l'ennesimo incidente mortale. Una donna, del quale non sono state rese note le generalità, ha perso la vita, travolta con tutta probabilità da un'auto in transito, in prossimità dell'incrocio che collega le bretelle con la zona di Sant'Anna. L'auto coinvolta è un'utilitaria.

!banner!

Sul posto è giunta la polizia municipale di Reggio Calabria che ha provveduto ad effettuare i primi rilievi del caso. Anche un'ambulanza del 118 è sul luogo dell'incidente, ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Si attende ora la completa ricostruzione della dinamica dell'impatto, in un punto che già in passato è stato teatro di diversi incidenti, alcuni anche mortali.