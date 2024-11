Ignoti si sono introdotti nell'impresa di Francesco Siclari, danneggiando il cantiere e portando via attrezzature per 80mila euro

Un'intimidazione è stata compiuta ai danni dell'impresa di cui è titolare il presidente di Ance Reggio Calabria, Francesco Siclari. Lo rende noto l'ufficio stampa di Confindustria Reggio Calabria. La notte scorsa ignoti si sono introdotti nel cantiere aperto dall'azienda per l'impianto di potabilizzazione al servizio della diga del Menta, rubando un escavatore, un gruppo elettrogeno, una saldatrice, un compressore, varie attrezzature e materiali, nonché danneggiando strumenti di lavoro e suppellettili che non sono riusciti a portare via.

Siclari, che si trovava fuori sede, appreso dell'accaduto è immediatamente rientrato a Reggio Calabria dove, dopo aver constatato di persona l'entità dei danni (pari a circa 80mila euro), ha sporto denuncia alle forze dell'ordine.