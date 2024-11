Il 41enne in manette per il reato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia

A seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura di Reggio Calabria, personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Volanti è intervenuto nell’abitazione di una coppia di coniugi residenti in centro città dove una lite per futili motivi era degenerata violentemente ed ha arrestato un 41enne reggino per il reato di lesioni personali e maltrattamenti ai danni della moglie. All’interno dell’abitazione era presente il figlio minorenne della coppia che ha assistito all’aggressione ai danni della madre. La donna in lacrime, e con evidenti segni di violenza sul volto, ha chiesto aiuto agli agenti denunciando di non poter più sopportare il comportamento aggressivo e violento del proprio compagno.

L’uomo, che già in passato si era reso protagonista di episodi di violenza nei confronti della moglie e di altri familiari, è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia ed è stato ristretto nella casa circondariale di Arghillà in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida. La donna è stata ricoverata nel locale presidio ospedaliero dove le sono state prestate le dovute cure mediche.