Notificato l’ordine di lasciare il territorio italiano a due giovani con precedenti per reati tra cui violenza sessuale

Un provvedimento di espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera, aerea di Roma Fiumicino, è stato eseguito nei confronti di un trentaduenne tunisino, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, violenza sessuale, immigrazione clandestina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione da parte di personale della Polizia di Stato, in servizio presso l'ufficio immigrazione della questura di Reggio Calabria.

Come riferito dall’agi, lo stesso ufficio ha notificato ad un trantaquattrenne marocchino, l’ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni, destinatario già di un decreto di espulsione da parte del Prefetto di Reggio Calabria.

Il questore Raffaele Grassi in un nota spiega che «ha inteso innalzare la soglia di attenzione di tutti gli operatori delle varie forze di polizia attualmente impegnati nei numerosi servizi di vigilanza e di controllo del territorio»