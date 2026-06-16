Intervento di Polizia, Squadra Mobile e Scientifica: area messa in sicurezza e indagini in corso

Momenti di tensione questa mattina nel pieno centro di Reggio Calabria, in via Florio, nei pressi del porto, dopo il ritrovamento di una tanica di benzina all’interno di un cantiere edile.

Sul posto sono intervenute immediatamente le volanti della Polizia di Stato, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato i primi accertamenti. L’area è stata transennata e il traffico temporaneamente interrotto per consentire le operazioni.

Dalle prime verifiche, l’oggetto si è rivelato una tanica di benzina, elemento che ha indirizzato gli investigatori verso l’ipotesi di un possibile atto intimidatorio piuttosto che di un ordigno esplosivo.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la natura del gesto e risalire ai responsabili.